POL-FR: Lörrach: Erwischter Ladendieb attackiert Verkäufer und randaliert nach Festnahme auf dem Polizeirevier

Freiburg (ots) - Lörrach: Erwischter Ladendieb attackiert Verkäufer und randaliert nach Festnahme auf dem Polizeirevier

Ein gewalttätiger Ladendieb sorgte am Mittwochnachmittag in der Innenstadt für Aufsehen. Der 28-Jährige wurde kurz nach 15.30 Uhr beim Stehlen erwischt und von einem Verkäufer zum Stehenbleiben aufgefordert. Daraufhin griff der Dieb den Verkäufer an und stieß ihn weg. Mit Hilfe von Kollegen konnte der Beschuldigte festgehalten und der Polizei übergeben werden. Diese wurde nach ihrem Eintreffen selbst zur Zielscheibe des aggressiven Mannes. Der wurde vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier gebracht. Dort begann er zu randalieren und musste von mehreren Beamten überwältigt werden. Der 28-Jährige sieht nun einemn Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls entgegen.

de

Medienrückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Dietmar Ernst

Telefon: 07621 176105

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell