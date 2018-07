POL-FR: Lörrach: Nach Hausverbot ausgerastet - Steinwurf und Drohungen gegen Filialleiter

Freiburg (ots) - Lörrach: Nach Hausverbot ausgerastet - Steinwurf und Drohungen gegen Filialleiter

Auf Rache sann offenbar ein junger Mann am Mittwochabend in der Nordstadt. Zielscheibe des 20-Jährigen war ein Filialleiter, der ihm nach einem Ladendiebstahl Hausverbot erteilte. Darüber war der junge Mann derart erzürnt, dass der kurz nach 21 Uhr einen größeren Stein nach dem Filialleiter warf. Das Wurfgeschoss verfehlte das Opfer nur knapp. Im Anschluss daran beleidigte der 20-Jährige den Filialleiter und bedrohte ihn massiv. Die herbeigerufene Polizei stellte den Stein sicher und zeigte den 20-Jährigen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung an.

