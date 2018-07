POL-DN: Diebstahl in Seniorenresidenz

Nideggen (ots) - Die Polizei fahndet nach einem Diebespaar, das sich am Dienstagvormittag am Eigentum eines Seniors vergriff.

Etwa um 11:00 Uhr wurden ein Mann und eine Frau in einer Seniorenresidenz in Nideggen-Berg angetroffen. Sie gaben zunächst vor, eine Bewohnerin der Einrichtung besuchen zu wollen. Als sie durch einen stutzig gewordenen Mitarbeiter kurze Zeit später in dem Zimmer eines Bewohners angetroffen wurden, waren sie gerade dabei, sich an dort aufbewahrtem Bargeld zu bedienen.

Der hinzukommende Zimmerinhaber war ebenso überrascht wie der Mitarbeiter, der die beiden Diebe ins Büro bat, um die Polizei hinzuzuziehen und das Geschehen aufzuklären. Doch kurz vor dem Erreichen des Büroraums flüchteten die Unbekannten und rannten über die Straße Auf der Komm in Richtung Frankenstraße davon. Dort stiegen sie in einen roten Pkw Ford älteren Baujahres mit Kölner Kennzeichen und fuhren in Richtung Wollersheim davon.

Der Mann ist etwa 170 cm groß, hat eine untersetzte Figur und auffällig blaue Augen. Er trug einen Drei-Tage-Bart und machte, ebenso wie seine Begleiterin, einen südeuropäischen Eindruck. Die Frau ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und geschätzte 160 cm groß. Sie ist schlank, hat schulterlanges braunes Haar und trug ein hellblaues Kleid sowie eine kleine Tasche.

Hinweise auf die Identität des Duos oder weitere verdächtige Beobachtungen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

