POL-FR: Müllheim - 83 Jähriger seit gestern Mittag vermisst - intensive Suchmaßnahmen eingeleitet

Freiburg (ots) - Seit gestern Mittag, 04. Juli, gegen 16.30 Uhr wird in Müllheim/ Baden ein 83-jähriger Mann vermisst. Er wurde seit Verlassen des Hauses im Bereich Salomon Seligmann Weg nicht mehr gesehen. Herr Wassili ist gut zu Fuß, ca. 165 cm groß, schlank, trägt eine lange Jeanshose, ein blau-kariertes kurzes Hemd und eine unauffällige Baseballmütze. In der näheren Umgebung findet Herr Wassili stets nach Hause. Da er allerdings dement und orientierungslos ist findet er wahrscheinllich nicht mehr nach Hause. Die Polizei in Müllheim sucht seit gestern Abend nach dem Vermissten und ist momentan mit verstärkten Einsatzkräften, Suchhund und Hubschrauber im Einsatz. Die Polizei bittet umgehend um Nachricht aus der Bevölkerung, unter 110 oder Tel. 07631-17880, sollte Herr Wassili im Bereich Müllheim und Umgebung gesehen werden.

Es wird nachberichtet.

Hinweis an den Rundfunk: Bitte auch im Radio ausstrahlen.

