am Montag, den 09.07.2018, findet im Zeitraum von 10.00 bis 17.00 Uhr auf dem Gelände des Tank- und Rasthofs Bremgarten der alljährliche "Trucker Treff" der Verkehrspolizeidirektion Freiburg statt.

Bei diesem Trucker Treff widmet sich die Verkehrspolizei im Rahmen der Verkehrssicherheitsaktion "Gib acht im Verkehr" den großen Themen Gurtpflicht für Lkw-Fahrer, Ablenkung durch Mobiltelefon und andere digitale Kommunikationsgeräte während der Fahrt, sowie das "gesunde Fahren".

Gemeinsam mit kompetenten Aktionspartnern stehen die Polizisten als Gesprächspartner interessierten Lkw-Fahrern zur Verfügung. Zudem ist eine Streifenbesatzung von der Kantonspolizei Basel-Stadt, die zu speziellen Fragen der in/aus Richtung Schweiz grenzüberschreitenden Fahrzeugführern Rede und Antwort stehen werden, mit dabei.

Folgende Projekte, Informationen und Angebote werden dabei unter anderem vorgestellt:

"Überschlagsimulator in Form einer echten Lkw-Fahrerkabine des Deutschen Verkehrssicherheitsrates; hier haben die Gurtmuffel unter den Lkw-Fahrern wirklichkeitsnahe die Gelegenheit, die Gefahren bei Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes zu erfahren. "Die Kreisverkehrswacht Freiburg bietet einen Seh- und Reaktionstest an. Passend hierzu wird am praktischen Beispiel der Anhalteweg erklärt. "Der Malteser Hilfsdienst führt Blutdruck- und Blutzuckertests durch. "Die Gewerkschaft Ver.di schenkt den Lkw-Fahrern 10 Minuten Entspannung, in dem ein erfahrener Physiotherapeut die "geschundenen" Fahrerrücken massiert. "Die Verkehrspolizei Freiburg versucht zur Ablenkungsgefahr durch die Nutzung des Mobiltelefons während der Fahrt nachhaltig aufzuklären.

