POL-FR: Bad Säckingen: Hund contra Fahrrad - Radler leicht verletzt

Freiburg (ots) - Zu einer Kollision zwischen einem Hund und einem Fahrradfahrer kam es am Dienstagmittag beim Friedhof in Bad Säckingen. Dort hatte eine 26 Jahre alte Hundehalterin am Hintereingang ihren Hund frei laufen lassen, als sich ein 62 Jahre alter Radler auf dem Buchbrunnenweg näherte. Die Hundeeignerin konnte nicht mehr rechtzeitig ihren Hund einfangen und dieser rannte in das Fahrrad. Der Radfahrer stürzte und zog sich Schürfwunden zu, die im Krankenhaus in Rheinfelden behandelt wurden. Der Hund kam mehr oder weniger mit dem Schrecken davon. Am Fahrrad des Mannes wurde ein Schaden von ca. 300 Euro verursacht.

