Freiburg (ots) - Waldshut-Tiengen/ Tiengen. Streit auf dem Parkplatz eines Discounters

Zu einem Streit zweier Familien kam es am Montag gegen 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Hebelstraße. Eine Familie ärgerte sich über das Parken einer anderen Familie auf dem Behindertenparkplatz. Die Kritisierten wiedersprachen und warfen ihren Gegnern vor, dass sie selbst mit ihrem kleinen Auto auf einen zu großen Familienparkplatz standen. Der Streit eskalierte und vier Frauen gingen schließlich aufeinander los. Man kratzte und würgte sich, wobei sich ein hinzueilender Ehemann einmischte. Drei Zeugen trennten die Streitenden und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei auf Distanz.

Bonndorf. Versuchter Einbruch in Vereinsgaststätte

Zu einem versuchten Einbruch in eine Vereinsgaststätte am Sportplatzweg kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Unbekannte Täter versuchten über eine Manipulation des Zylinderschlosses in die Vereinsgaststätte einzudringen. Der Versuch misslang und die Täter schafften es nicht, den Innenraum zu betreten. Die Schlösser wurden derart beschädigt, dass sie ausgetauscht werden müssen.

