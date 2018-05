Freiburg (ots) - Stühlingen. Streit ums Bier ruft Polizei und DRK auf den Plan

Zu einem Streit unter zwei Maifeiernden kam es am Dienstag gegen 18.30 Uhr an einem Maifest in der Steinastraße. Eine Gruppe Männer war mit einem Anhänger zu dem Fest gekommen. Als ein 23 Jahre alter Mitläufer einen Kasten Bier vom Anhänger nahm, gab es Streit mit gegenseitigen Handgreiflichkeiten. Dabei wurde der 23-Jährige verletzt, wollte sich aber nicht vom DRK behandeln lassen. Die beiden Kontrahenten waren stark alkoholisiert. In der Folge kam es zu weiteren Rangeleien zwischen alkoholisierten Festbesuchern.

Waldshut-Tiengen/ Waldshut. Versuchter Einbruch in Zulassungsstelle

Zu einem versuchten Einbruch in die Zulassungsstelle kam es am Montag gegen 21.50 Uhr in der Alfred-Nobel-Straße. Unbekannte Täter versuchten drei bodentiefe Fenster aufzuhebeln, was jedoch nicht gelang. Dabei wurde der Alarm ausgelöst, worauf die Polizei anrückte. Bei deren Eintreffen waren die Täter spurlos verschwunden. An den Fenstern entstand Sachschaden in nicht bekannter Höhe.

