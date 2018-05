Freiburg (ots) - Ein 83-jähriger Mann wurde am Samstag, 28.04.2018, gegen 11.00 Uhr in der Jägerstraße in Titisee von einem Unbekannten angesprochen und gebeten zwei Euro zu wechseln. Als der hilfsbereite ältere Geschädigte seine Geldbörse öffnete, gelang es dem Unbekannten daraus trickreich 110,- EUR zu entwenden. Der Trickdieb wurde beschrieben als ca. 40-50 Jahre alt, ca. 175cm groß, kurze, dunkle Haare, normale Statur; er soll nur gebrochen deutsch gesprochen haben.

Hinweise zum Unbekannten, gegebenenfalls auch zu weiterem Auftreten, bitte an das Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/93360, oder den Polizeiposten Hinterzarten, Tel. 07652/91770.

Medienrückfragen bitte an:



Clemens Winkler

Polizeipräsidium Freiburg

Polizeirevier Titisee-Neustadt

Telefon: 07651 / 9336 - 120

E-Mail: titisee-neustadt.prev@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell