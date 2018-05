POL-FR: Hochschwarzwald - Drei Verkehrsunfälle mit leicht und schwer verletztem Motorradfahrer

Freiburg (ots) - Am Samstag, 28.04.2018, kam es im Tagesverlauf im Zuständigkeitsbereich des Polizeireviers Titisee-Neustadt zu drei Verkehrsunfällen mit Beteiligung von Motorradfahrern.

Zunächst geriet auf der B315, vor dem Ortseingang Lenzkirch von Bonndorf her kommend, ein 39-jähriger Motoradfahrer aus noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Trotz stark beschädigtem Motorad, Schaden ca. 10000,- EUR, bleibt der Fahrer glücklicherweise unverletzt. An der Schutzplanke entstand ebenfalls Schaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Er und weitere Begleiter entfernten das unfallbeschädigte Motorrad und versuchten es hinter einem Holzschuppen nahe der Unfallstelle zu verstecken. Gegen der 39-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Im Zuge der weiteren Ermittlungen wird die Hilfe beim Verstecken des Motorrades ebenfalls auf strafrechtliche Relevanz geprüft werden.

Gegen 12.30 Uhr stürzte aufgrund eines Fahrfehlers auf der L170 von der Schattenmühle in Richtung Göschweiler in einer Linkskurve ebenfalls ein 40 Jahre alter Motorradfahrer alleinbeteiligt. Er kam mit seinem Motorrad in einem angrenzenden Rapsfeld in Endlage. Er wurde nur leicht verletzt und konnte nach ambulanter Behandlung in einem Krankenhaus wieder nach Hause. Der Schaden am Motorrad liegt bei ca. 3000,- EUR.

Ein 47 Jahre alter Motorradfahrer befuhr gegen 14.45 Uhr die B31 unterhalb des Hofguts Sternen in Fahrtrichtung Freiburg. Aus unbekannter Ursache kam der Verkehr in dieser Richtung ins Stocken, worauf der Kradfahrer ordnungswidrig entgegen der dortigen Fahrstreifenbegrenzung und Sperrfläche den stockenden Verkehr links überholte. Der Fahrer eines Kleintransporters (45 Jahre) auf dem rechten Fahrstreifen dieser Fahrzeugkolonne nutzt seinerseits eine Lücke zwischen zwei Fahrzeugen, um nach links auf die Gegenfahrbahn zu fahren und in Gegenrichtung nach Hinterzarten zu wenden. Dabei kam es zur Kollision des Motorradfahrers mit der Ladebordwand des Kleintransporters. Der 47-Jährige wurde dabei schwer verletzt und durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von ca. 12000,- EUR. Das Motorrad musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. In der Zeit zwischen 15.00 und 15.45 Uhr musste jeweils ein Fahrstreifen in beiden Fahrtrichtungen gesperrt werden. Der Fahrer des Kleintransporters erlitt einen Schock und konnte seine Fahrt ebenfalls nicht fortsetzen.

