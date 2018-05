POL-FR: Freiburg-Stühlinger: Zeugenaufruf nach Schlägerei auf dem Stühlinger Kirchplatz

Freiburg (ots) - Bereits am vergangenen Mittwoch, den 25.04.2018 gegen 21.20 Uhr, kam es auf dem Stühlinger Kirchplatz zu einer Schlägerei zwischen jungen Männern.

Nachdem die Freundin eines 33-jährigen libanesischen Staatsbürgers von drei männlichen Personen in der Wannerstraße verbal angegangen worden war, suchte dieser unter Begleitung zweier Bekannter den Kontakt zu den Provokateuren. Die Provokateure wiederum riefen weitere Unterstützer hinzu, sodass der 33-Jährige und seine Begleiter nach einem kurzen Streit die Flucht ergriffen. Als er alleine in einen Hauseingang in der Wentzinger Straße fliehen wollte, konnte er von drei Personen eingeholt und zusammengeschlagen werden. Dabei sollen die Angreifer Holzknüppel oder Stöcke benutzt haben. Nach kurzer Zeit ließen sie von ihm ab, so dass er in den Hauseingang fliehen konnte.

Zur Beschreibung der Personen liegen nur wenige Erkenntnisse vor, weshalb um Hinweise aus der Bevölkerung gebeten wird. Die Beschreibung der Täter lautet wie folgt: Schwarzafrikanisches Erscheinungsbild, eine Person mit kurzen Dreadlocks. Eine Person führte einen Fußball mit sich.

Hinweise nimmt rund um die Uhr die Kriminalpolizei entgegen unter der 0761/882-5777.

