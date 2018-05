POL-FR: Schluchsee - B500 - Auto macht sich selbstständig

Freiburg (ots) - Ein 54-jähriger Autofahrer parkt am Sonntag, 29.04.2018, gegen 17.30 Uhr, seinen Pkw auf dem Parkplatz an der B500, Höhe Staumauer des Schluchsees. Infolge unzureichender Sicherung gegen Wegrollen, macht sich das Fahrzeug dann selbstständig, beschädigt dabei zunächst einen weiteres geparktes Auto, rollt weiter über die Grasböschung hinunter auf die tiefer gelegene Parkebene und kommt nach Beschädigung eines Stationierungskennzeichens am Fahrbahnrand der B500 zum Stehen. Personen wurden nicht verletzt; der Sachschaden wird auf ca. 3.000,- EUR geschätzt.

