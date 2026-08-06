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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Auto zerkratzt - Einbruch - Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Remshalden: Rad auf Bundesstraße verloren - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Transporters samt Pferdeanhänger befuhr am Dienstagmorgen gegen 9:10 Uhr die B 29 in Richtung Stuttgart. Kurz vor der Ausfahrt Remshalden-Ost löste sich ein Rad vom Anhänger und geriet auf die Gegenfahrspur. Dort prallte das Rad zunächst gegen einen Pkw und beschädigte diesen. Eine weitere Autofahrerin musste aufgrund des Rades auf der Fahrbahn stark bremsen, was die dahinter fahrende Autofahrerin zu spät bemerkte und auffuhr. Der Unfallverursacher fuhr anschließend laut einem Zeugen mit eingeschalteter Warnblinkanlage an der Abfahrt Remshalden-Ost von der Bundesstraße ab. Beim Anhänger soll es sich laut Zeugenaussagen um einen grauen Doppelachs-Pferdeanhänger mit einem grauen Längsstreifen handeln. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07151 950422 um Zeugenhinweise.

Waiblingen: Auto zerkratzt

Zwischen Samstagvormittag und Dienstagmorgen wurde in der Friedrich-Schofer-Straße ein VW auf der linken Fahrzeugseite zerkratzt. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Großerlach: Einbruch in Bürogebäude

Zwischen Dienstag, den 04.08.2026, 19:00 Uhr und Mittwoch, 05.08.2026, 09:00 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in ein Büro auf der Erlacher Höhe ein. Die Täter erlangten rund 200 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07193 352 zu melden.

Kernen im Remstal: Fahrraddiebstahl

In der Nacht vom 04.08.2026 auf den 05.08.2026 entwendete ein unbekannter Täter in der Schuhmannstraße ein mit Spiralschloss gesichertes Pedelec der Marke Centurion. Das blaue Fahrrad hat einen Akku von Bosch, einen tiefen Einstieg und am Hinterrad einen anderen, schmaleren Mantel als am Vorderrad. Der Polizeiposten Kernen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07151 41798 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Am Mittwoch, den 05.08.2026 beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer zwischen 10:00 Uhr und 12:40 Uhr im Käthe-Kollwitz-Weg in Winnenden einen dort geparkten schwarzen Audi A6. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Winnenden hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07195 6940 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-106
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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