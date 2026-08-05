Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl von Kupferblech - Mann niedergeschlagen

Aalen (ots)

Ellwangen: Mann niedergeschlagen

Am Samstag, 25.07.26 gegen 4:20 Uhr, befand sich ein 32-jähriger Mann fußläufig von der Max-Reeb-Straße in Richtung Rockhof. Im Bereich der Hohenstaufenstraße wurde er von zwei Bekannten angesprochen und in ein Gespräch verwickelt. Im Laufe des Gesprächs kamen zwei weitere Männer im Alter von 20 - 25 Jahren hinzu. Nach einer Unterhaltung mit allen vier Personen verabschiedete sich der 32-Jährige und wollte seinen Weg fortsetzen. In diesem Moment erhielt er von einem der beiden hinzugekommenen Männer einen Schlag ins Gesicht. Sofort nach dem Schlag entfernte sich die beiden Unbekannten in Richtung Goldrain. Der 32-Jährige wurde durch den Schlag schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Das Polizeirevier Ellwangen bittet Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können, sich unter der Telefonnummer 07961 9300 zu melden.

Neresheim: Diebstahl von Kupferblech

Am frühen Dienstagmorgen gegen 3:30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen darüber informiert, dass aus einem alten Gebäude in der Karl-Bonhoeffer-Straße durch drei Personen Gegenstände herausgetragen und in ein Auto verladen werden. Durch die eintreffende Polizei konnte das besagte Fahrzeug sowie zwei Personen gegen 3.48 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Heidenheimer Straße angetroffen werden. Nachdem die beiden Männer durch die Polizei angesprochen wurden, versuchten sie zunächst in Richtung Stadtmitte zu flüchten, konnten jedoch durch die Beamten eingeholt und vorläufig festgenommen werden. Die dritte Person kehrte gegen 5:30 Uhr freiwillig zum PKW zurück und konnte daraufhin ebenfalls vorläufig festgenommen werden. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass durch die drei jungen Männer etwa 80 Kilogramm Kupferblech im Wert von etwa 700 Euro vom Dach des unverschlossenen Gebäudes entwendet wurden. Das Blech konnte durch die Polizei in dem Fahrzeug aufgefunden und sichergestellt werden. Die drei Tatverdächtigen im Alter von 19 bis 21 Jahren wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen - nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft - wieder auf freien Fuß entlassen.

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