Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Automatenaufbrüche und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gaildorf: Verkaufsautomat aufgebrochen

Am frühen Mittwochmorgen gegen 01 Uhr brach ein Dieb einen Verkaufsautomaten im Julius-Wizemann-Ring auf und entwendete aus diesem einen bislang unbekannten Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Gaildorf nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Fichtenberg: Verkehrsunfall

Am Mittwochabend gegen 22:50 Uhr befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die L1036 vom Waldsee Murrhardt in Richtung Fichtenberg. Im Kurvenbereich kam er dann alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und wurde hierbei leicht verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Gaildorf: Automat aufgebrochen

Am Dienstagmorgen gegen 02 Uhr brach ein Dieb einen Fleischwarenautomaten in der Frickenhofer Straße auf und entwendete aus diesem einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag. Hinweise zum bislang unbekannten Dieb nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

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