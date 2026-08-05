Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigung - Unfallflucht - Unfall

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Farbschmierereien

Zwischen Dienstag und Mittwoch wurde die Grillhütte am Laubach-Stausee im Erlesweg von Unbekannten mit schwarzer und weißer Farbe beschmiert. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Aalen: Parkenden LKW beschädigt

Ein LKW Crafter, der am Mittwoch in der Zeit von 7:50 Uhr bis 8 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Ulmer Straße abgestellt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer mit einem roten Fahrzeug beim Rangieren beschädigt. Der Unfallverursacher hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 7000 Euro und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Sachbeschädigung

Mit einem Stein wurde zwischen Dienstagnachmittag, 16 Uhr und Mittwochmorgen, 8 Uhr, eine Fensterscheibe eines Schulgebäudes in der Turnstraße eingeworfen. Hinwiese auf den unbekannten Vandalen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Ellwangen: Parkenden PKW beschädigt

Vermutlich beim Einparken beschädigte am Samstag zwischen 10 Uhr und 15 Uhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Hyundai, der zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz P13 am Sebastiansgraben geparkt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Gschwend: Gestürzte Rollerfahrerin

Am Mittwoch gegen 10:40 Uhr befuhr eine 54-jährige Lenkerin eines Piaggio-Rollers die B298 von Gschwend in Richtung Spraitbach. In dem dortigen Kurvenbereich schnitt sie eine Kurve und fuhr gegen den Bordstein, so dass sie stürzte. Hierbei wurde sie leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden.

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