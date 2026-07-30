Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall - E-Scooter entwendet - Motorrad beschädigt

Aalen (ots)

Fellbach: Klein-Lkw durchbricht Hecke

Am Mittwoch musste ein Anwohner in der Johannestraße gegen 23:30 Uhr feststellen, dass ein 51 Jahre alter Fahrer eines Klein-LKW seine Hecke durchbrochen und sich nun festgefahren hatte. Der Fahrer des LKW hatte sich zuvor an einer Engstelle verkeilt und darauf die Kontrolle über das Fahrzeug verloren. Nachdem der LKW die Hecke des 48-Jährigen durchbrach, streifte er im Anschluss einen geparkten Opel Astra. Bei dem Versuch zu flüchten touchierte der LKW den Anwohner mit dem Außenspiegel an der Schulter. Dem Fahrer des LKW gelang es nicht sich wieder frei zu fahren. Er konnte durch Beamte des Polizeireviers Fellbach an der Unfallstelle angetroffen werden. Bei ihm wurde eine Atemalkoholkonzentration von 0,6 Promille gemessen, weshalb er eine Blutprobe abgeben musste. Der Führerschein des LKW-Fahrers wurde beschlagnahmt. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt und der LKW abgeschleppt. Der Fahrer des LKW muss sich nun einem Strafverfahren stellen. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von ca. 5.000 Euro.

Fellbach: Diebstahl eines E-Scooter

Am Mittwoch entwendete ein unbekannter Täter zwischen 18:20 Uhr und 19:20 Uhr vom Parkplatz eines Schnellrestaurants in der Bühlstraße einen dort unverschlossen abgestellten E-Scooter mit dem Kennzeichen 255-MZI. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 0711 57720 entgegen.

Winnenden-Schelmenholz: Motorrad beschädigt

Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag wurde das Sitzpolster eines Motorrades vom Hersteller Suzuki, das in der Forststraße abgestellt war, zerkratzt. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

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