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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Schorndorf: Mehrfacher Diebstahl aus Pkws

Am 29.07.2026 durchsuchte ein unbekannter Täter in Schorndorf-Ost im Bereich Schillerstraße zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr mindestens neun unverschlossene Fahrzeuge und entwendete Münzgeld. Der unbekannte Täter trug eine helle kurze Hose und eine helle Jacke mit schwarzer Kapuze. Er hatte eine Basecap auf und führte einen Rucksack mit sich. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter 07181 2040 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-105
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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