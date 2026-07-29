Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Sexuelle Belästigung - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: PKW beschädigt

Ein unbekannter PKW-Fahrer beschädigte am Dienstag zwischen 14 Uhr und 22 Uhr einen Mercedes, welcher auf einem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Julius-Bausch-Straße abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort und hinterließ einen Schaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361/5240 zu melden.

Aalen/Ebnat: Fahrradfahrer übersehen

Ein 72-jähriger Daimler-Benz Fahrer befuhr am Dienstag, gegen 16:45 Uhr, die Ebnater Hauptstraße in Richtung Unterkochener Straße. Als er auf Höhe eines Gasthauses nach links in die Seestraße abbiegen wollte, übersah er einen dort fahrenden 29-jährigen Fahrradfahrer. Es kam zur Kollision, wodurch der 29-Jährige leicht verletzt wurde, zumal er vorbildlich einen Fahrradhelm trug. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von über 1000 Euro.

Rosenberg: Von der Fahrbahn abgekommen

Aufgrund derzeit unklarer Ursache geriet am Dienstag eine 18-Jährige mit ihrem Opel auf der L1060, zwischen der Abzweigung Hohenberg und Eggenrot-Lindenhof, nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 18-Jährige Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer, ihre ebenfalls 18-jährige Beifahrerin wurde leicht verletzt. An dem PKW entstand ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

Ellwangen: Frau sexuell belästigt und körperlich angegangen

Am Dienstag war eine 19-Jährige, gegen 20:15 Uhr, auf einem Feldweg von Neunheim in Richtung Goldrain spazieren, als ihr auf dem Weg von der Ellwanger Straße in Richtung "Hinterer Buchenberg" ein bislang unbekannter Mann folgte und sie wiederholt ansprach sowie Komplimente machte. Nachdem sich die Frau auf eine Bank gesetzt hatte, trat der Mann an sie heran und machte ihr erneut Komplimente. Als die 19-Jährige ihren Weg fortsetzten wollte, hielt er sie fest und verletzte sie hierbei leicht. Der Frau gelang es schließlich sich loszureißen und flüchtete. Nachdem sie andere Person bemerkte, rief sie um Hilfe. Der Unbekannte flüchtete daraufhin über ein Feld in Richtung Wohngebiet nach Neunheim. Der Mann, der wie folgt beschrieben wird, konnte von der Frau bereits in der Vergangenheit öfters im Bereich der Dr.-Adolf-Schneider-Straße, bei einem dortigen Einkaufszentrum, gesehen werden. Er soll zwischen 65-70 Jahre alt gewesen sein und hatte graue schulterlange Haare sowie einen grauen Vollbart. Er war bekleidet mit einem braunen Hut, einer braunen gesteppten langen Hose sowie einem grauen Pullover. Zudem hatte er eine Umhängetasche um und soll laut der Frau einen osteuropäischen / ukrainischen Akzent gehabt haben.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder auf den Mann geben können, sich beim Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 zu melden.

Aalen: Hochwertiges Pedelec entwendet

Ein bislang unbekannter Mann betrat am Dienstag, gegen 16:30 Uhr, ein Fahrradgeschäft in der Obere Bahnstraße und schaute sich die ausgestellten Fahrräder an. Dabei fotografierte er vermutlich ein bestimmtes Pedelec mit seinem Mobiltelefon und verließ anschließend das Geschäft. Kurze Zeit später betrat ein weiterer unbekannter Mann den Verkaufsraum und begab sich gezielt zu dem zuvor vermutlich fotografierten Pedelec. Während der Verkäufer zeitgleich mit dem Verladen eines anderen Fahrrades beschäftigt war, nutze der unbekannte Mann die Gelegenheit, setzte sich auf das Pedelec und flüchtete mit diesem aus dem Geschäft in Richtung eines Fastfood Restaurants. Bei dem entwendeten Fahrrad handelt es sich um ein Haibike ALLMTN 6 i800Wh in der Farbe olivgrün.

Einer der Männer soll etwa 25 Jahre alt gewesen sein und hatte kurze braune Haare. Er trug ein weißes T-Shirt mit dem Aufdruck "Milano 69", eine graue Jogginghose sowie weiße Sportschuhe. Der Zweite soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und hatte ebenfalls braune Haare. Er trug ein olivgrünes T-Shirt, eine blaue Jeans und schwarze Sportschuhe mit weißer Sohle.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 entgegen.

Eschach: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montag gegen 17 Uhr befuhr ein 24-Jähriger mit einem Dacia die Bischof-von-Lipp-Straße. Hierbei kam er aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Straße ab und touchierte ein Ortschild sowie einen Holzzaun. Bei dem Unfall wurde der 24-Jährige leicht verletzt.

Schwäbisch Gmünd: Parkenden PKW beschädigt

Zwischen Montagabend, 21:30 Uhr und Dienstagabend, 18:30 Uhr, wurde in der Rinderbacher Gasse ein Mercedes beschädigt, welcher dort längs zur Straße eingeparkt war. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

Mutlangen: Unfallflucht

Am Dienstag um 16:15 Uhr fuhr der Fahrer eines roten BMW aus einem Parkplatz eines Discounters in die Straße In der Breite ein. Hierbei übersah er einen von rechts heranfahrenden 9-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Junge stürzte und verletzte sich hierbei. Nichtsdestotrotz setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen des Unfalls bzw. Personen, die Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

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