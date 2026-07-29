Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw Diebstahl, auffälliger Mann und Unfall

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw entwendet

Zwischen Dienstag 20:50 Uhr und Mittwoch 08 Uhr entwendete ein Dieb einen in der Spitalmühlenstraße geparkten VW Golf in schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen SHA-A 2126. Hierzu öffnete und startete der Dieb das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise und fuhr mit diesem davon. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Satteldorf: Auffälliger Mann - Polizei ermittelt

Am Montagmittag fiel zwischen 13 Uhr und 15 Uhr ein 35-jähriger Mann an mehreren Örtlichkeiten in Satteldorf durch auffälliges Verhalten auf. Zunächst versuchte er, einen Kindergarten zu betreten. Kurze Zeit später wurde er auch an einer nahegelegenen Praxis gemeldet, wo er auffälliges Verhalten zeigte. Im weiteren Tagesverlauf soll derselbe Mann zudem im Bereich einer Tankstelle eine 17-Jährige sexuell belästigt und begrapscht haben. Nachdem die Polizei verständigt wurde, konnte der Mann kontrolliert und seine Personalien festgestellt werden. Es wurde eine Gefährderansprache durchgeführt. Das Polizeirevier Crailsheim hat die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen übernommen. Zeugen, denen der Mann ebenfalls aufgefallen ist oder von ihm womöglich angegangen wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 beim Polizeirevier Crailsheim zu melden.

Kreßberg/Mariäkappel: Unfall aufgrund medizinischem Notfall

Am Dienstagmittag gegen 14 Uhr fuhr ein 56-jähriger Mercedes-Fahrer die Crailsheimer Straße, als er aufgrund eines medizinischen Vorfalls auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einer 55-jährigen Fiat-Fahrerin frontal kollidierte. Beide Fahrenden wurden durch den Unfall leicht verletzt und wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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