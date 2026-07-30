Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Obersontheim: Senior angegriffen - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 10:55 Uhr war ein 79-jähriger Mann mit seinem Hund im Bereich der Crailsheimer Straße unterwegs. Dort soll er von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und niedergeschlagen worden sein. Der 79-Jährie erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Anschließend ließen die Täter den Senior am Boden liegend zurück. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden.

Crailsheim: Gas- mit Bremspedal verwechselt

Am Mittwoch gegen 14:50 Uhr fuhr eine 68-jährige Mercedes-Fahrerin auf einem Parkplatz eines Hallenbads in der Straße "In der Kistenwiesen" als sie das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte und stark beschleunigte. Daraufhin fuhr sie zunächst gegen einen VW, einen Peugeot und anschließend gegen einen Audi. Insgesamt ist von einem Schaden von rund 15.000 Euro auszugehen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell