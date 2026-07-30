PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Körperverletzung und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Obersontheim: Senior angegriffen - Zeugen gesucht

Am Montag gegen 10:55 Uhr war ein 79-jähriger Mann mit seinem Hund im Bereich der Crailsheimer Straße unterwegs. Dort soll er von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen und niedergeschlagen worden sein. Der 79-Jährie erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Anschließend ließen die Täter den Senior am Boden liegend zurück. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Die Hintergründe der Tat sind derzeit noch unklar. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden.

Crailsheim: Gas- mit Bremspedal verwechselt

Am Mittwoch gegen 14:50 Uhr fuhr eine 68-jährige Mercedes-Fahrerin auf einem Parkplatz eines Hallenbads in der Straße "In der Kistenwiesen" als sie das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte und stark beschleunigte. Daraufhin fuhr sie zunächst gegen einen VW, einen Peugeot und anschließend gegen einen Audi. Insgesamt ist von einem Schaden von rund 15.000 Euro auszugehen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/580-111
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Aalen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Aalen
Alle Meldungen Alle
  • 29.07.2026 – 14:26

    POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Widerstand - Unfälle

    Aalen (ots) - Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien Unbekannte beschmierten zwischen Dienstag und Mittwoch in Großdeinbach eine Trafostation am Ortsausgang in der Kleindeinbacher Straße mit schwarzer Farbe. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise auf die unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen. Am ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 14:23

    POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstahl aus Pkw

    Aalen (ots) - Schorndorf: Mehrfacher Diebstahl aus Pkws Am 29.07.2026 durchsuchte ein unbekannter Täter in Schorndorf-Ost im Bereich Schillerstraße zwischen 02:00 Uhr und 05:00 Uhr mindestens neun unverschlossene Fahrzeuge und entwendete Münzgeld. Der unbekannte Täter trug eine helle kurze Hose und eine helle Jacke mit schwarzer Kapuze. Er hatte eine Basecap auf und führte einen Rucksack mit sich. Das Polizeirevier ...

    mehr
  • 29.07.2026 – 13:14

    POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Pkw Diebstahl, auffälliger Mann und Unfall

    Aalen (ots) - Schwäbisch Hall: Pkw entwendet Zwischen Dienstag 20:50 Uhr und Mittwoch 08 Uhr entwendete ein Dieb einen in der Spitalmühlenstraße geparkten VW Golf in schwarz mit dem amtlichen Kennzeichen SHA-A 2126. Hierzu öffnete und startete der Dieb das Fahrzeug auf bislang unbekannte Weise und fuhr mit diesem davon. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren