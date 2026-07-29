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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Widerstand - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Farbschmierereien

Unbekannte beschmierten zwischen Dienstag und Mittwoch in Großdeinbach eine Trafostation am Ortsausgang in der Kleindeinbacher Straße mit schwarzer Farbe. Es entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Hinweise auf die unbekannten Vandalen nimmt der Polizeiposten Lorch unter der Telefonnummer 07172 7315 entgegen.

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass die Wand und eine Stahltür der Unterführung Königsturmstraße/Buchstraße mittels schwarzer und roter Farbe beschmiert wurden. Der Schaden wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Im Fehrle-Parkhaus in der Bahnhofstraße wurde eine Mauer mit goldener Farbe beschmiert. Der Schaden in Höhe von etwa 200 Euro wurde am Mittwoch bemerkt.

Außerdem wurde festgestellt, dass eine Steintischplatte beim Fußweg über die Rems an der Einmündung Remsstraße/Taubentalstraße mittels roter Farbe beschmiert wurde. Hier wurde der Schaden auf rund 300 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise zu diesen Vorfällen unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Schwäbisch Gmünd: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Mittwoch gegen 11:50 Uhr sollte ein 25-Jähriger im Rahmen eines laufenden Ermittlungsverfahrens in der Ziegelbergstraße von der Polizei überprüft werden. Der Mann leistete bei der Durchführung der Identitätsfeststellung sowie bei der Verbringung zum Polizeirevier erheblichen Widerstand gegen die eingesetzten Beamten.

Oberkochen: Radfahrer gestürzt

Am Mittwochmorgen gegen 06:00 Uhr befuhr ein 35-Jähriger mit einem Mountainbike einen Waldweg zwischen Kahlenbühl und Zwerenberg. Hierbei kam er aufgrund eines Fahrfehlers alleinbeteiligt zu Fall und verletzte sich leicht. Am Fahrrad entstand ein geringer Sachschaden.

Neresheim: Unfall

Ein 36-jähriger BMW-Lenker befuhr am Dienstag gegen 15:50 Uhr die Abfahrt der A7 bei Oberkochen mit der Absicht die L1084 nach links in Richtung Elchingen zu befahren. Hierbei übersah er einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 18-Jährigen mit seinem BMW-Motorrad. Der Motorradfahrer kam zu Fall und musste schwerverletzt in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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