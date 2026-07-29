Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Zeugenaufruf nach Raubdelikt

Aalen (ots)

Crailsheim: Zeugenaufruf nach Raubdelikt

Am Montagabend gegen 18:30 Uhr wurde ein 19-jähriger Mann auf dem Gelände des Bahnhofs in Crailsheim an einem dortigen Gleis von einem 20-Jährigen und einem weiteren Mann angesprochen und aufgefordert ihm Geld zu übergeben. Nachdem der 19-Jährige dem nicht nachkam, wurde er von dem 20-Jährigen geschlagen. Anschließend entwendeten die beiden Männer das Smartphone des 19-Jährigen, sowie einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag. Anschließend entfernten sich die beiden in Richtung der dortigen Unterführung. Die Kriminalpolizei Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

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