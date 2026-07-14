Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien - Polizei bittet um Hinweise

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Krottelbach (Kreis Kusel) (ots)

Am Wochenende des 4. und 5. Juli kam es in der Gemeinde Krottelbach zu einer Reihe von Sachbeschädigungen. Unbekannte Täter besprühten an mindestens 13 Stellen Objekte mit roter oder schwarzer Sprühfarbe.

Die Polizei hat aufgrund der Farbschmierereien ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung sowie wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Wer Hinweise auf den oder die Verantwortlichen geben kann oder verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit den Taten gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kusel in Verbindung zu setzen.|li

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