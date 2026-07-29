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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

In der Kreuzbergerstraße kam es am Dienstagabend gegen 21:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger Fahrer eines VW war auf der Kreuzbergerstraße unterwegs, als ihm ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer entgegenkam. Aufgrund der engen Fahrbahn musste der 28-Jährige in eine Parklücke ausweichen. Dies gelang jedoch nicht, da der entgegenkommende Fahrzeugführer mit hoher Geschwindigkeit heranfuhr. In der Folge streifte der VW des 28-Jährigen einen geparkten VW. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend von der Unfallsstelle. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580104
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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