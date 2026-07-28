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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Farbschmierereien - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Neresheim: Parkenden PKW gestreift

Am Dienstag zwischen 11 Uhr und 11.15 Uhr streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen VW Transporter, welcher am Straßenrand der Hauptstraße geparkt war. Hinweise auf den Verursacher, der einen Schaden in Höhe von etwa 500 Euro hinterließ, nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Unterkochen: Motorroller entwendet

In der Stettiner Straße wurde zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Montagmorgen ein Piaggio-Roller mit dem Versicherungskennzeichen 387-VKL entwendet. Der Roller im Wert von etwa 500 Euro, war mit einem Schloss gesichert. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Rollers nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 955990 entgegen.

Neresheim: Parkenden PKW beschädigt

Ein VW Passat, der am Sonntag zwischen 10.30 Uhr und 14:40 Uhr auf Grund eines Waldfestes auf einem extra angelegten Parkplatz zwischen Mörtingen und Schweindorf geparkt war, wurde von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Ellwangen: Sattelauflieger beschmiert

Bei einem Lkw, der von Freitagmittag bis Dienstagmorgen am Fahrbahnrand der Bahnhofstraße geparkt war, wurde der Sattelauflieger mit Farbe besprüht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Gschwend: Fahrradfahrer gestürzt

Am Montag gegen 15:25 Uhr befuhr ein 85-Jähriger mit seinem Fahrrad die Lindenstraße. Aufgrund einer medizinischen Ursache stoppte er sein Rad und stürzte anschließend zu Boden. Der Mann wurde in ein Klinikum eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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