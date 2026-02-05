Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Versuchter Einbruch in unbewohntes Gebäude - Täter flüchtet

Freren (ots)

Am Sonntag, 1. Februar 2026, kam es zwischen 23:20 Uhr und 23:35 Uhr in der Goldstraße in Freren zu einem versuchten Einbruch.

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu einem derzeit unbewohnten Gebäude. Nach bisherigen Erkenntnissen verließ der Täter das Objekt vermutlich aufgrund der automatisch einschaltenden Beleuchtungseinrichtung. Schadenshöhe ist derzeit noch unbekannt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Freren unter der Telefonnummer 05902 949620 zu melden.

