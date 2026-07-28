Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Am Montag zwischen 13 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein Verkehrsteilnehmer einen geparkten Suzuki auf dem Parkplatz einer Behörde in der Straße In den Kistenwiesen. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

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