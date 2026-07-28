Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brand und Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Pkw macht sich selbstständig

Am Montagnachmittag gegen 17 Uhr parkte eine 63-jährige Frau ihren Skoda in der Unterlimpurger Straße ab und vergaß hierbei die Handbremse anzuziehen. Der Pkw rollte in der Folge los und prallte gegen ein abgestelltes E-Bike. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag gegen 14 Uhr befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer den Grundwiesenweg in Richtung der Wachholderstraße. An der Einmündung in den Memelweg übersah er einen vorfahrtsberechtigten 65-jährigen Motorradfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

Sulzbach-Laufen: Wohnhausbrand

Am frühen Dienstagmorgen gegen 04 Uhr kam es in der Kirchhofgasse zu einem Akkubrand in einem Wohnhaus wodurch sich starker Rauch entwickelte. Durch diesen Rauch wurden 3 Personen verletzt. Die Feuerwehr ist vor Ort und konnte das Feuer unter Kontrolle bringen. Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Rot am See: Verkehrsunfall

Am Montag gegen 20 Uhr befuhr in 71-jähriger Skoda-Fahrer die Hohebuchstraße in Fahrtrichtung Gerabronner Straße. Ein 47-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr die Sandäcker Straße in Fahrtrichtung Schillerstraße. Hierbei übersah der 71-Jährige den vorfahrtsberechtigten 47-Jährigen und kollidierte mit diesem. Der Skoda-Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden liegt bei etwa 17.000 Euro.

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