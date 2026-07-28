Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - E-Scooter gestohlen - Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Winnenden: Radfahrer nach Kollision mit Pkw leicht verletzt

Ein 22-jähriger Fiat-Fahrer wollte am Montagabend gegen 21:50 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf die Schloßstraße einfahren und übersah hierbei einen 19-jährigen Radfahrer, der die Straße entlangfuhr. Der Radfahrer stürzte infolge der Kollision mit dem Pkw und zog sich leichte Verletzungen zu.

Schorndorf: Radfahrerin flüchtet nach Verkehrsunfall

Eine bisher unbekannte Radfahrerin befuhr am Montag gegen 8:15 Uhr die Remsstraße, kam hierbei alleinbeteiligt zu Fall und stürzte gegen einen geparkten Mini. Am Mini entstand hierdurch Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Anschließend fuhr die Frau unerlaubt weiter. Von der Radfahrerin ist lediglich bekannt, dass es sich um eine ältere Dame gehandelt haben soll. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Am Montag in der Zeit zwischen 11:40 Uhr und 12:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer beim Ein- oder Ausparken in der Heinkelstraße einen geparkten Tesla und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am Tesla wird auf 2500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Backnang: E-Scooter gestohlen

Am Montag entwendete ein Unbekannter zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr einen in der Jahnstraße an einem Vereinsheim am Fahrradständer angeketteten E-Scooter. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter 07191 9090 entgegen.

Backnang: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Am Sonntag beschädigte ein Unbekannter zwischen 17:45 Uhr und 20:45 Uhr den linken Scheinwerfer und die Motorhaube eines auf dem Parkplatz eines Freibades in der Martin-Dietrich-Allee abgestellten VW Golf. Das Polizeirevier Backnang bittet Zeugen sich unter 07191 9090 zu melden.

Murrhardt: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Am Montag befuhr eine 13-Jährige gemeinsam mit einem elf Jahre alten Jungen und einem 14 Jahre alten Mädchen auf einem E-Scooter einen Feldweg im Bereich Obermühlenweg. Bei einem Bremsmanöver verlor das 13 Jahre alte Mädchen die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte. Durch den Sturz wurden alle drei Beteiligten leicht verletzt.

Fellbach: Verkehrsunfall

Am Montag übersah ein 54 Jahre alter Fahrer eines Traktors gegen 17:15 Uhr beim Verlassen der Wengert auf eine befestigte Straße in den Weinbergen in Kernen einen Honda Logo. An dem Honda der 82-Jährigen entstanden Schäden in Höhe von ca. 5.000 Euro.

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