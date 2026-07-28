Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Betrunkener widersetzt sich Polizisten & Auto zerkratzt

Aalen (ots)

Plüderhausen: Betrunkener widersetzt sich Polizisten

Ein betrunkener 19-Jähriger wurde in der Nacht auf Dienstag kurz vor 1:30 Uhr nach einer vorausgegangenen Beleidigung vom Sicherheitsdienst aufgefordert, das Gelände der Plüderhäuser Festtage zu verlassen. Dem kam der 19-Jährige nicht nach. Im weiteren Verlauf versuchte er nach dem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zu schlagen, woraufhin dieser den Betrunkenen am Boden fixierte. Auch als mehrere Polizeibeamte hinzukamen, lies der Mann sich nicht beruhigen und beleidigte auch die Polizisten mehrfach. Zudem versuchte er sich aus den Festhaltegriffen der Polizisten zu befreien. Nach erfolgtem Platzverweis wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen, ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Weinstadt-Beutelsbach: Auto zerkratzt

Am Montag in der Zeit zwischen 6 Uhr und 15 Uhr wurde in der Straße Am Rosengarten ein geparkter Pkw zerkratzt und hierdurch beschädigt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegen.

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