POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Mann randaliert in Imbiss und Kraftstoffdiebstahl
Aalen (ots)
Schwäbisch Hall: Mann randaliert in Imbiss
Am Mittwochabend gegen 21:30 Uhr kam es in einem Imbiss in der Salinenstraße zu einem Polizeieinsatz, nachdem ein 29-jähriger Mann dort randalierte und Mitarbeitende angriff sowie schlug. Beim Abwehren des Angriffs wurde der Mann leicht verletzt, woraufhin ein Rettungswagen hinzugezogen wurde. Gegen die Behandlung durch die Rettungskräfte wehrte sich der Mann jedoch, wodurch eine 28-jährige Mitarbeiterin des Rettungsdienstes leicht verletzt wurde.
Crailsheim: Kraftstoffdiebstahl
Zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, wurde auf dem Parkplatz Reußenberg, in Fahrtrichtung Heilbronn, aus einem unverschlossenen Tank einer geparkten Sattelzugmaschine der Marke Scania mehrere hundert Liter Kraftstoff entwendet. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen unter 0790494260 zu melden.
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