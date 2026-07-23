Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle, Versuchter Einbruch, Verkehrsunfälle und Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Backnang: E-Scooter entwendet

Am Dienstag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr entwendete ein Dieb einen angeschlossenen E-Scooter vor einem Bekleidungsgeschäft in der Straße Im Biegel. Das Polizeirevier Backnang hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07191 9090 um Zeugenhinweise.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Ein Dieb versuchte am frühen Mittwochmorgen zwischen 3 und 4 Uhr zwei Gaststätten in der Gotthilf-Bayh-Straße aufzuhebeln. Da dies nicht gelang, entfernte er sich wieder von der Örtlichkeit. Der Polizeiposten Schmiden nimmt Hinweise zum noch unbekannten Einbrecher unter der Telefonnummer 0711 95191313 entgegen.

Murrhardt: Von Fahrbahn abgekommen

Am frühen Donnerstagmorgen gegen 00:30 Uhr befuhr ein 19-jähriger BMW-Fahrer die Fornsbacher Straße in Richtung Murrhardt. Hierbei kam er aufgrund deutlich überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und verunfallte. Der 19-Jährige wurde hierdurch schwer verletzt. Er kam zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Sein Fahrzeug wurde stark beschädigt, der entstandene Sachschaden lässt sich bisher nicht näher beziffern.

Schorndorf: Sachbeschädigung an Pkw

In der Lange Straße stand zwischen Montag, 17 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr, ein Pkw der Marke VW vor einem Wohnhaus. In diesem Zeitraum wurde das Fahrzeug durch einen Unbekannten mit einem Kratzer beschädigt, wodurch ein Schaden von rund 250 Euro entstand. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei unter 079181 2040 zu melden.

Welzheim: Rennradfahrer gestürzt

Ein 61-jähriger Rennradfahrer fuhr am Mittwoch gegen 11:40 Uhr auf der L1150 von Welzheim in Fahrtrichtung Schorndorf. In einer scharfen Linkskurve kam er schließlich, aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Schotter auf der Fahrbahn, zu Fall. Dabei verletzte sich der Fahrer schwer und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrrad entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Korb: Parkendes Fahrzeug beschädigt

Zwischen Dienstagmorgen, 7:30 Uhr und Mittwochmittag, 13 Uhr, wurde im Vogelweg ein VW Polo beschädigt, welcher dort am Straßenrand geparkt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Winnenden: Bronzestatue entwendet

Auf dem Friedhof in der Schorndorfer Straße wurde zwischen Sonntagmittag, 12 Uhr und Mittwochnachmittag, 16 Uhr, eine etwa 50cm hohe Bronzestatue aus der Verankerung gerissen und entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Statue nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schwaikheim: Diebstahl von E-Scooter

Ein Xiaomi E-Scooter mit dem Versicherungskennzeichen BIY-865 wurde am Samstag zwischen 12 Uhr und 17 Uhr in der Bismarckstraße entwendet. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Scooters nimmt der Polizeiposten Schwaikheim unter der Telefonnummer 07195 969030

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