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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Farbschmierereien - Sachbeschädigung - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Diebstahl von E-Scooter

Am Montag zwischen 7:30 Uhr und 12:50 Uhr wurde von einem Schulhof in der Hofwiesenstraße ein E-Scooter entwendet. An dem E-Scooter ist das amtliche Kennzeichen ELT-384 angebracht. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Scooters nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen unter der Telefonnummer 07361 97960 entgegen.

Ebnat: Hausfassade beschädigt

Vermutlich mit Steinen wurde zwischen dem 1.Mai 2026 und dem 20. Juli 2026 eine Hausfassade in der Ebnater Hauptstraße beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Ebnat: Farbschmierereien

In der Elchinger Straße wurde zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr und Sonntagmorgen, 11 Uhr die Fassade eines Firmengebäudes mit Farbe beschmiert. Der entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Neresheim unter der Telefonnummer 07326 919001 entgegen.

Lorch: Unfall mit hohem Sachschaden

Ein 31-Jähriger befuhr am Montag gegen 17:55 Uhr mit einem Byd Seal die B29 in Fahrtrichtung Aalen. In einer leichten Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Dadurch wurden ca. fünf Leitplankenelemente beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 43.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Verkehrsteilnehmerin befuhr am Montag zwischen 13:30 Uhr und 14:00 Uhr den zweispurigen Kreisverkehr an der Baldungskreuzung auf dem linken Fahrstreifen. Als ein vor ihr fahrender VW-Lenker, der den Kreisverkehr in Richtung Baldungsstraße verlassen wollte, verkehrsbedingt anhalten musste, kollidierte sie seitlich mit dem linken Heck des wartenden Pkws. Anschließend verließ die Verursacherin unerlaubt den Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Bei der flüchtigen Fahrerin soll es sich um eine ältere Dame mit einem weinroten Kleinwagen gehandelt haben. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Lorch: Unfallflucht

Am Montagmittag gegen 12:00 Uhr wurde ein Möbeltransporter, der am Fahrbahnrand in der Hohgartenstraße abgestellt war, von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend vom Unfallort und hinterließ einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Aufgrund der Lackspuren könnte es sich um einen blauen Pkw gehandelt haben. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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