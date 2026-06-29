Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopedfahrer flieht vor Polizei

Erfurt (ots)

Mit hoher Geschwindigkeit flüchtete Sonntagabend (28.06.2026) ein bislang unbekannter Mopedfahrer vor einer Polizeikontrolle in Erfurt. Der Fahrer missachtete gegen 20:45 Uhr in der Riethstraße die Anhaltesignale eines Streifenwagens und setzte seine Fahrt über mehrere Straßen, Grünflächen und Gehwege fort. In der Magdeburger Allee wechselte er unvermittelt die Fahrspur und verursachte beinahe einen Zusammenstoß mit dem Streifenwagen, den die Polizisten nur durch eine Gefahrenbremsung verhindern konnten. Der Fahrer entkam zunächst. Das nicht versicherte Kleinkraftrad ohne Kennzeichen wurde später verlassen aufgefunden und sichergestellt. Die Polizei fahndet nach dem Fahrer und ermittelt u. a. wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz. (DS)

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