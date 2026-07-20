Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Versuchter Raub, Unfall

Aalen (ots)

Winnenden-Schelmenholz: Versuchter Raub und Körperverletzung

Am Montag gegen 03:45 Uhr hielt sich ein 25-jähriger Mann gemeinsam mit einer Begleitperson auf einem Spielplatz in der Forststraße auf. Dort wurde er unvermittelt von zwei unbekannten Männern angegriffen. Einer der unbekannten Täter hatte einen Stock bei sich und schlug damit auf den 25-Jährigen ein. Auch der andere unbekannte Mann griff den jungen Mann an. Während der Auseinandersetzung versuchten die Täter den Geldbeutel des 25-Jährigen zu entwenden. Dies gelang den Unbekannten jedoch nicht. Die Täter flüchteten schließlich ohne Beute. Die zwei unbekannten Männer waren etwa 30 Jahre alt. Beide Täter sollen jeweils einen Jogginganzug der Marke "Nike" getragen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit im Bereich der Forststraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 07361 5800 zu melden.

Schorndorf: Unfall auf B29

6.000 Euro Sachschaden entstand am Sonntag, gegen 23:50 Uhr auf der Bundesstraße B29 in Richtung Stuttgart. Auf Höhe der Anschlussstelle Schorndorf-West geriet ein 42-jähriger BMW-Fahrer aus noch unklarer Ursache alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzleitplanke. Verletzt wurde niemand. Die Polizei in Schorndorf ermittelt zur genauen Unfallursache.

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