Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Einbruch - Unfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Einbruch in Gaststätte

Am Montag zwischen 2:15 Uhr und 6:45 Uhr drang ein bislang unbekannter Einbrecher in eine Gaststätte am Marktplatz ein. Der Dieb gelangte zunächst über einen separaten Eingangsbereich in das Gebäude und von dort aus in den Lagerraum der Gaststätte. Von hier drang er in die Gaststätte ein und entwendete aus einem kleinen Tresor mehrere Geldbeutel mit einem niedrigen fünfstelligen Betrag. Die Polizei Schwäbisch Gmünd bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: PKW prallt in die Leitplanken

Am Sonntag um 11 Uhr befuhr ein 45-Jähriger mit seinem Ford die B29. Auf Höhe Lorch kam das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und prallte in die dortigen Mittelleitplanken. Von dort wurde der PKW abgewiesen und prallte anschließend noch in die Leitplanken am rechten Fahrbahnrand. Bei dem Unfall, bei welchem niemand verletzt wurde, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 70.000 Euro.

Stödtlen/Dambach: Radfahrerin übersehen

Am Sonntag gegen 15:35 Uhr wollte eine 19-Jährige mit ihrem Audi aus einer Einfahrt in die Gaxhardter Straße einfahren. Hierbei übersah sie eine von links heranfahrende 29-jährige Fahrradfahrerin und kollidierte mit dieser. Die 29-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht werden.

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