Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Einbruch - Vom Dach gestürzt - Tätlicher Angriff - Sachbeschädigung - Unfälle - Brandstiftung

Aalen (ots)

Aalen: Parkenden PKW beschädigt

Am Sonntag zwischen 20 Uhr und 23:30 Uhr wurde ein BMW beschädigt, der zu dieser Zeit am Sparkassenplatz, auf dem Parkplatz unter der Hochbrücke geparkt war. Ohne sich um den schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Mopedfahrer streift PKW

Am Samstag gegen 13:15 Uhr befuhr ein 18-jähriger Lenker eines Leichtkraftrades den Kreisverkehr Rötenberg/Charlottenstraße aus der Innenstadt kommend. Hierbei kollidierte der Mopedfahrer mit einem bereits im Kreisverkehr fahrenden Ford, der von einer 38-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurde der 18-Jährige leicht verletzt. Er musste mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 4500 Euro geschätzt.

Aalen: PKW übersehen

Am Samstag gegen 15:45 Uhr wollte ein 58-jähriger Daimler-Lenker vom Parkplatz eines Schnellrestaurants auf die Fackelbrückenstraße einfahren. Hierbei übersah er einen von rechts heranfahrenden Renault und kollidierte mit dem PKW. Weder der Daimler-Fahrer, noch die 20-jährige Renault-lenkerin wurden bei dem Unfall verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

Essingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Freitagabend, 21 Uhr und Samstagmorgen, 8 Uhr, wurde am Feuerwehrgerätehaus in der Bahnhofstraße eine Scheibe des Rolltores eingeschlagen. Jedoch gelang es dem Verursacher nicht, das Gebäude zu betreten. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Hinweise in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Rainau: Unfallflucht auf der Autobahn

Am frühen Montagmorgen gegen 4:40 Uhr befuhr ein überholte ein 43-jähriger Lenker eines Opel Astra die BAB 7 in Fahrtrichtung Ulm. Zwischen den Anschlussstellen Ellwangen und Westhausen überholte er einen Sattelzug, der auf der rechten Spur fuhr. Während des Überholvorganges kam der Sattelzug auf die linke Spur, so dass der Opel-Fahrer nach links ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet der Opel in die Mittelschutzplanken. Der Fahrer des Sattelzuges setzte seine Fahrt nach dem Unfall ohne anzuhalten fort. An dem Opel entstand ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07904 94260 beim Verkehrsdienst Kirchberg zu melden.

Ellwangen/Neunheim/Neustadt: Vorfahrt missachtet

Am Samstag gegen 12:45 Uhr missachtete eine 22-jährige BMW-Lenkerin auf einem Supermarktparkplatz in der Dr.-Adolf-Schneider-Straße die Vorfahrt eines 56-jährigen Renault-Fahrers. Es kam zur Kollision, bei der ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand. Verletzt wurde niemand.

Schwäbisch Gmünd: Kind angefahren

Ein 88-jähriger Pkw-Lenker befuhr am Samstag mit seinem Mazda verbotswidrig den Marktplatz und fuhr hierbei ein Kind an. Dieses wurde hierbei leicht verletzt.

Leinzell: Vom Dach gestürzt

Am Samstag gegen 10:00 Uhr verrichtete ein 53-Jähriger in der Schillerstraße auf dem Dach der Garage Reinigungsarbeiten. Hierbei rutschte er auf den vermoosten, nassen Dachziegeln aus und stürzte von einer Höhe von ca. 3 Metern auf die Pflastersteine. Er wurde dabei schwer verletzt und musste in ein Klinikum gebracht werden.

Mögglingen: Versuchter Einbruch

Unbekannte versuchten in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 02:50 Uhr, über den Keller in eine Gaststätte in der Lauterstraße zu gelangen. Zunächst wurde eine Stahltüre aufgehebelt. Beim Versuch die nächstliegende Holztüre zum Treppenaufgang aufzuhebeln löste die Alarmanlage aus, wodurch die Unbekannten gestört wurden. Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Zwischen Freitag, 17:30 Uhr und Samstag, 08:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Mazda, der vor einem Hotel in der Rinderbacher Gasse abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Nummer 07171 358-0 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte

Am Samstag gegen 03:35 Uhr wurde die Polizei aufgrund von lautstarken Streitigkeiten zwischen einem Mann und einer Frau in die Turmgasse gerufen. Beim Eintreffen der Streife ging ein 41-Jähriger unvermittelt aggressiv und mit geballten Fäusten auf einen Beamten zu. Er wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen und versuchte dabei einen Polizisten zu beißen. Außerdem beleidigte er die Beamten im Verlauf des Einsatzes fortwährend. Der Mann wurde aufgrund seiner Betäubungsmittelbeeinflussung und seinem äußerst aggressiven Verhalten in Gewahrsam genommen.

Schwäbisch Gmünd/Großdeinbach: Einbruch in Grundschule

Unbekannte hebelten zwischen Freitag und Sonntagmittag das Erdgeschossfenster einer Grundschule in der Albert-Schweitzer-Straße auf. Im Anschluss wurden ein Büro und das Sekretariat gewaltsam geöffnet. Die Diebe entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe aus einer Geldkassette. Der Sachschaden am Gebäude beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Mutlangen: Unfall mit zwei schwerverletzten Personen

Am Sonntag gegen 12:15 Uhr kam ein 69-Jähriger mit seinem VW auf der B298 in einer Rechtskurve, auf der Abbiegespur, aufgrund einer medizinischen Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Ampelanlage auf einer Verkehrsinsel. Aufgrund der Kollision überschlug sich der Pkw und kam im Kreuzungsbereich zum Liegen. Der 69-jährige Fahrer sowie die 67-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in ein Klinikum verbracht werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 50.000 Euro.

Lorch: Unfall

Ein 42-Jähriger kam am Sonntagmorgen gegen 09:55 Uhr auf der B297 von Wäschenbeuren in Richtung Lorch aufgrund von Alkoholbeeinflussung und nicht angepasster Geschwindigkeit alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einer Stahlschutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Lorch: Sachbeschädigung

Zwischen Mittwoch und Donnerstag wurde die Wand im Bereich des Pausenhofes einer Schule in der Straße Auf dem Schäfersfeld von Unbekannten mittels Sprühkreide beschmiert. Es entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Der Polizeiposten Lorch bittet um Zeugenhinweise unter der Nummer 07172 7315.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Eine 56-Jährige kam am Sonntagabend gegen 21:45 Uhr mit ihrem Opel auf der Nepperbergstraße alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem geparkten Wohnmobil. Am Wohnmobil entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Brandstiftung

Unbekannte setzten in der Nacht von Sonntag auf Montag, gegen 01:25 Uhr, in der Haußmannstraße, vor dem dortigen Gymnasium, vier Papiercontainer in Brand. Diese brannten vollständig ab. Durch das Feuer wurde die Fassade der Schule verrußt und es wurden mehrere Fensterscheiben zerstört. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Zeugen, denen zur genannten Zeit verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07171 358-0 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

Schwäbisch Gmünd/Straßdorf: Zeugen gesucht

Am Sonntag gegen 12:45 Uhr fuhr ein 15-Jähriger mit seinem Fahrrad an einer Gruppe von unbekannten Personen, die sich am Pump Track in der Einhornstraße aufhielten, vorbei. Die Gruppe verhielt sich beim Erblicken des Jugendlichen sofort provokant und es wurde eine Glasflasche in Richtung des 15-Jährigen geworfen. Eine Person aus der Gruppe soll anschließend in ein angrenzendes Maisfeld gerannt sein. Am nächsten Tag wurde der Polizei gemeldet, das auf dem Pump-Track mehrere Glasflaschen zerstört wurden und die Scherben auf der Strecke verteilt wurden. Zudem wurde ein Schild mit Mast sowie ein Mülleimer beschädigt. Zudem wurde eine Fläche von etwa 3 Quadratmetern des Maisfelds zerstört. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1.500 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07171 358-0.

Lorch: Motoradunfall

Ein 24-Jähriger kam am Freitagabend gegen 20:00 Uhr auf der L1154 in Richtung Bruck mit seinem Suzuki-Motorrad in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Er kollidierte zunächst mit einem Verkehrszeichen, kam ins Schleudern und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Leitpfosten. Der 24-Jährige wurde hierbei verletzt und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 6.000 Euro.

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