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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch, Dieseldiebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Versuchter Einbruch

Ein Dieb versuchte zwischen Freitag 13 Uhr und Montag 10 Uhr eine soziale Einrichtung im Sudetenweg zu betreten indem er dort versuchte mehrere Türen aufzubrechen. Als dies misslang entfernte sich der Einbrecher von der Örtlichkeit. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Zeugenhinweise.

Crailsheim: Dieseldiebstahl

Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Montag, 08:30 Uhr entwendete ein unbekannter Täter ca. 300 Liter Diesel aus einem im Hans-Schuster-Weg abgestellten Baustellenfahrzeug. Der Schaden liegt bei etwa 550,00 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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