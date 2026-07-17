Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, Einbruch in Café, Rauch aus Sicherungskasten

Aalen (ots)

Weissach im Tal-Oberweissach: Rauch aus Sicherungskasten

Am frühen Freitagmorgen, gegen 02:20 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr in den Narzissenweg gerufen. Im Keller eines Hauses qualmte ein Sicherungskasten, der offenbar durch eindringendes Wasser beschädigt wurde. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Fellbach: Einbruch in Café

Unbekannte Täter hebelten in der Zeit zwischen Mittwoch, 01 Uhr und Donnerstag, 14 Uhr die Glastür eines Cafés in der Straße Berliner Platz auf und machten sich an zwei aufgestellten Spielautomaten zu schaffen. Aus den Automaten wurde die Geldscheine entwendet, wogegen die Münzbehälter offenbar unangetastet blieben. Zum Wert des entwendeten Geldes kann derzeit noch nichts gesagt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Zeugenhinweise zur Tat und zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer 0711 57720.

Plüderhausen: Unfall

Am Donnerstag, gegen 16:35 Uhr befuhr ein 58-jähriger Pedelec-Fahrer entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung die Grünewaldstraße und wollte nach links in die Kantstraße einbiegen. Dabei übersah der 58-Jährige den dort fahrenden Skoda einer 52-jährigen Fahrerin. Es kam zum Unfall. Dabei verletzte sich der Radfahrer leicht und kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Zudem entstand ein Gesamtschaden von etwa 8.000 Euro.

Rudersberg: Unfall

Ein 26-jähriger Fahrer eines Sattelzuges wollte am Donnerstag, gegen 13:25 Uhr von der Straße "Im Fuchshau" auf den Parkplatz eines Supermarktes abbiegen. Hierbei stieß der ausscherende Sattelauflieger mit dem Ford einer 36-jährigen Fahrerin zusammen, die an der Einfahrt des Parkplatzes wartete. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 12.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Winnenden: Unfallflucht

Am Donnerstag, 16.07. befuhr ein unbekannte Unfallverursacher um 17:55 Uhr mit seinem Kraftrad die Weinstraße in Winnenden. Dabei führte er ein Überholmanöver durch und kam dem 29 Jahre alten Fahrer eines schwarzen Mercedes-Benz C220 entgegen. Der Fahrer des Mercedes bremste bis zum Stillstand ab. Dennoch verunfallte der Motorradfahrer und fiel auf die Motorhaube des Mercedes. Der Motorradfahrer entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder die Angaben zum unbekannten Motorradfahrer machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195 694 0 zu melden.

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