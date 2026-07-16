Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Sachbeschädigung - Straßenverkehrsgefährdung - Unfall

Aalen (ots)

Aalen: Sachbeschädigung

Am Donnerstagmorgen wurde festgestellt, dass an einem Wohngebäude in der Gartenstraße, auf der Rückseite der dortigen Garagen, eine Überwachungskamera zerstört wurde. Zudem wurde die gesamte Rückseite der Garagen mit Farbe beschmiert. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Abtsgmünd / Hüttlingen: LKW mit auffälliger Fahrweise

Am Mittwoch gegen 16 Uhr befuhr ein LKW-Lenker die B19 von Abtsgmünd in Richtung Hüttlingen. Laut einer Zeugin fuhr der LKW sehr auffällig, so dass mehrere Verkehrsteilnehmer ausweichen bzw. abbremsen müssen, um eine Kollision zu vermeiden. Im Kreisverkehr an der Kreuzung Abtsgmünder Straße / Sulzdorfer Straße sei es ebenfalls zu einer Gefahrensituation gekommen. Die Polizei Aalen bittet Verkehrsteilnehmer, die gefährdet wurden bzw. die Fahrweise ebenfalls beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 07361 5240 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: PKW kollidiert mit Fahrradfahrer

Am Donnerstag um 11:45 Uhr missachtete eine 93-jährige Lenkerin eines Skoda die Vorfahrt eines bereits im Kreisverkehr in der Remsstraße fahrenden 24-jährigen Radfahrers, so dass es zum Zusammenstoß kam. Hierbei wurde der Radfahrer leicht verletzt.

Ruppertshofen: Schafzäune entwendet

Insgesamt sechs Schafsnetze wurden zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 18 Uhr, von einer Wiese in Birkenlohe, zwischen dem Wolfsmühlenweg und dem Haldenhausweg, entwendet. Bei den Netzen waren die entsprechenden Plastikpfosten mit dabei. Die Netze sind 90 Zentimeter hoch und 50 Meter lang. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 720 Euro. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib der Netze nimmt der Polizeiposten Spraitbach unter der Telefonnummer 07176 6562 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstag gegen 7:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Lenker eines Ford die Lorcher Straße von Schwäbisch Gmünd in Richtung Lorch. Von dort wollte der 34-Jährige nach links in den Ferdinand-Porsche-Weg abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 60-jährigen Rollerfahrer und kollidierte mit diesem. Durch den Unfall wurde der Rollerfahrer leicht verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

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