Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle mit Fahrradfahrer

Aalen (ots)

Aalen: Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr wollte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer an einer Einmündung in die Wilhelm-Merz-Straße nach rechts einfahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 63-jährigen Fahrradfahrer. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, wodurch sich der 63-Jährige schwer verletzte. Der Radfahrer trug keinen Helm und wies Atemalkoholgeruch auf. Ein anschließend im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführte Atemalkoholtest bei dem 63-Jährigen ergab einen Wert von über 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme sowie eine weitere Behandlung in einer Klinik folgte.

Aalen: Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein 44-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr, einen Fuß- und Radweg neben der K3325 zwischen Fachsenfeld und Treppach. Aus derzeit ungeklärten Gründen kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Er kam anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

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