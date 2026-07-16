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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle mit Fahrradfahrer

Aalen (ots)

Aalen: Zusammenstoß mit Fahrradfahrer

Am Mittwoch gegen 18:30 Uhr wollte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer an einer Einmündung in die Wilhelm-Merz-Straße nach rechts einfahren. Hierbei übersah er einen von rechts kommenden 63-jährigen Fahrradfahrer. Infolgedessen kam es zum Zusammenstoß, wodurch sich der 63-Jährige schwer verletzte. Der Radfahrer trug keinen Helm und wies Atemalkoholgeruch auf. Ein anschließend im Rahmen der Unfallaufnahme durchgeführte Atemalkoholtest bei dem 63-Jährigen ergab einen Wert von über 1,2 Promille, weshalb eine Blutentnahme sowie eine weitere Behandlung in einer Klinik folgte.

Aalen: Fahrradfahrer schwer verletzt

Ein 44-jähriger Fahrradfahrer befuhr am Mittwoch, gegen 14:15 Uhr, einen Fuß- und Radweg neben der K3325 zwischen Fachsenfeld und Treppach. Aus derzeit ungeklärten Gründen kam er zu Fall und verletzte sich schwer. Er kam anschließend zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-110
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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