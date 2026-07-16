POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Gartengrundstück
Aalen (ots)
Gaildorf: Diebstahl aus Gartengrundstück
Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Gartengrundstück In der Eschenau und entwendete dort einen Flächenregner und weiteres Gartenzubehör. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07971 95090 nach Zeugenhinweisen.
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