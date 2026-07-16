POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Gartengrundstück

Aalen (ots) - Winterbach: Exhibitionist in Freibad - Zeugen gesucht Bereits am vergangenen Wochenende, am Sonntag gegen 18:30 Uhr wurde im Freibad in der Straße "Im Lehenbach" ein Mann beobachtet, der in einem Gebüsch am Freibad stand und masturbierte. Dabei suchte er Blickkontakt zu einer 33-jährigen Frau, die den Vorfall gleich meldete. Der Mann war etwa 50 bis 60 Jahre alt, hatte eine Glatze und trug ein hellblaues ...

mehr