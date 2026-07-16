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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl aus Gartengrundstück

Aalen (ots)

Gaildorf: Diebstahl aus Gartengrundstück

Am frühen Samstagmorgen gegen 03:30 Uhr verschaffte sich ein Dieb Zutritt zu einem Gartengrundstück In der Eschenau und entwendete dort einen Flächenregner und weiteres Gartenzubehör. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht unter der Telefonnummer 07971 95090 nach Zeugenhinweisen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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