Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Exhibitionist in Freibad, Unfall

Aalen (ots)

Winterbach: Exhibitionist in Freibad - Zeugen gesucht

Bereits am vergangenen Wochenende, am Sonntag gegen 18:30 Uhr wurde im Freibad in der Straße "Im Lehenbach" ein Mann beobachtet, der in einem Gebüsch am Freibad stand und masturbierte. Dabei suchte er Blickkontakt zu einer 33-jährigen Frau, die den Vorfall gleich meldete. Der Mann war etwa 50 bis 60 Jahre alt, hatte eine Glatze und trug ein hellblaues T-Shirt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass es bereits am Samstagnachmittag einen ähnlichen Vorfall mit demselben unbekannten Mann gegeben hatte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet evtl. weitere Geschädigte und Zeugen, die Hinweise zu dem unbekannten Mann machen können, um Kontaktaufnahme unter der Telefonnummer 07361 5800.

Fellbach: Unfall

Am Mittwoch, gegen 17:15 Uhr stieg ein 11-jähriger Junge aus einem Bus und wollte die Fellbacher Straße queren. Dabei lief er hinter dem Bus auf die Fahrbahn, so dass ein 62-jähriger VW-Fahrer einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Durch den Aufprall wurde der Junge leicht verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus.

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