Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: SEK-Einsatz in Ellwangen

Aalen (ots)

Ellwangen: SEK-Einsatz nach Bedrohung

Am späten Dienstagnachmittag wurde in Ellwangen eine Bedrohung durch einen 20-Jährigen bei der Polizei angezeigt. Da es Hinweise auf eine akute psychische Störung gab und der 20-Jährige bereits in der Vergangenheit der Polizei gegenüber gewalttätig in Erscheinung getreten war, wurde das SEK angefordert, um die Person möglichst gefahrlos in Gewahrsam zu nehmen. Dies gelang den Einsatzkräften gegen 19:30 Uhr wie geplant. Der 20-Jährige konnte unverletzt in Gewahrsam genommen und durch eine Streife des Polizeireviers Ellwangen einer Gesundheitseinrichtung zugeführt werden. In der Wohnung wurde eine Schreckschusswaffe sowie mehrere Messer zugriffsbereit aufgefunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell