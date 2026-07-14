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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall und Unfallflucht

Aalen (ots)

Kirchberg an der Murr: Verkehrsunfall

Am Dienstag, gegen 07:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung Marbacher Straße (L1124) und Großaspacher Straße. Ein 34-jähriger LKW-Fahrer missachtete die Vorfahrt, des auf der L1124 fahrenden Opels eines 40-jährigen Fahrzeuglenkers. Bei dem Unfall wurden zwei im Opel mitfahrende Kinder, im Alter von sieben und acht Jahren, leicht verletzt. Es entstand zudem ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte am Dienstag, zwischen 08:20 Uhr und 09:20 Uhr einen geparkten BMW auf dem Parkplatz der Gäuäckersporthalle in der Bühlstraße. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Fellbach bittet dazu um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 0711 57720.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361 580105
E-Mail: aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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