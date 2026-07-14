Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Farbschmiererei

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd: Farbschmiererei

Mit blauer Farbe wurde die Außenfassade und ein Fenster der Bernhardushalle im Burghaldenweg beschmiert. Der dadurch entstandene Schaden wird auf etwa 2000 Euro geschätzt. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt der Polizeiposten Waldstetten unter der Telefonnummer 07171 42454 entgegen.

Mutlangen: Diebstahl aus Opferstock

Aus einem Opferstock einer Kirche in der Friedhofstraße wurde am Montag zwischen 13 Uhr und 18 Uhr ein kleiner zweistelliger betrag entwendet, indem zuvor der Opferstock aufgebrochen wurde. Hinweise auf den Dieb nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580 entgegen.

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