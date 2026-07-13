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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Sachbeschädigungen, Verkehrsunfall und Diebstahl an Kfz

Aalen (ots)

Fichtenberg: Pkw beschädigt

Zwischen Freitag 18 Uhr und Samstag 00:50 Uhr hob ein bislang unbekannter Täter einen Gullideckel in der Schulstraße aus seiner Fassung und legte diesen auf einen geparkten Seat. Dadurch entstand am Pkw Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Gaildorf: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Freitagnachmittag gegen 13:30 Uhr befuhr eine 39-jährige Renault-Fahrerin die Schloßstraße und wollte dort unerlaubt nach rechts auf einen Parkplatz einfahren. Beim Abbiegen übersah sie einen 65-jährigen Radfahrer, welcher in gleicher Richtung auf dem Radfahrstreifen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 65-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

Schwäbisch Hall: Gebäude beschmiert

Am Samstag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr beschmierte ein Vandale ein Gebäude in der Haller Straße mit schwarzer Farbe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Satteldorf: Diebstahl an Kfz

Zwischen Freitag, 06 Uhr und Samstag, 07 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Leonhard-Weiss-Straße an dem Mercedes einer 38-Jährigen das rechte Hinterrad abmontiert und entwendet. Das Fahrzeug wurde auf einem Wagenheber stehen gelassen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 4800 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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