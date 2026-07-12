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Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfall und Brände

Aalen (ots)

Fellbach: Unfall mit hohem Sachschaden

Am Samstag gegen 12:50 Uhr kam es in der Mozartstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine 38-jährige VW-Fahrerin streifte beim Vorbeifahren einen geparkten BMW. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 25.000 Euro.

Winnenden: Flächenbrand

Am Samstag gegen 15:55 Uhr kam es im Bereich "Oberer Schrai" zwischen Winnenden und Leutenbach zu einem Flächenbrand. Dieser erstreckte sich auf zwei Felder mit einer Fläche von ca. 1 Hektar und verursachte einen Schaden von ca. 1.500 Euro. Die Feuerwehr war mit 60 Einsatzkräften und 11 Fahrzeugen im Einsatz. Die Ursache des Brandes ist noch unklar.

Berglen: Flächenbrand

Am Samstag gegen 16:38 Uhr kam es im Bereich östlich von Öschelbronn zu einem Flächenbrand. Ein 62-Jähriger lies eine Feuerschale kurzzeitig unbeaufsichtigt. Hierdurch entzündete sich das trockene Gras im Umfeld. Insgesamt entzündete sich eine Fläche von ca. 800 Quadratmetern. Der Sachschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
-Führungs- und Lagezentrum/PvD-
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: (49) 7361/5800
E-Mail: aalen.pp@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

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