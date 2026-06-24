Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Brand in Trafostation

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: Vorfahrt missachtet

Eine 34-Jährige bog am Mittwoch gegen 9 Uhr mit ihrem Mercedes von der Pfromäckerstraße in die Aalener Straße ab. Hierbei übersah sie eine vorfahrtsberechtigte 72-jährige Hyundai-Fahrerin. Diese wurde durch den Unfall zumindest leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Aalen: Auffahrunfall

An der Einmündung der Industriestraße in die Ulmer Straße fuhr eine 63-jähriger VW-Fahrerin auf den Ford eines 37-Jährigen auf. Bei dem Unfall, der sich am Dienstag gegen 19 Uhr ereignete entstand rund 4500 Euro Schaden.

Schwäbisch Gmünd: Brand in Trafostation

Aufgrund eines technischen Defekts geriet am Dienstagabend die Schaltanlage in einem Trafohäuschen in der Böbinger Straße in Brand. Dadurch waren die Haushalte mehrerer Straßenzüge für etwa eine Stunde ohne Strom. Die Feuerwehr Heubach war mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften vor Ort. Der Notdienst des Netzbetreibers kam ebenfalls vor Ort und stellte die Stromversorgung wieder her. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht abgeschätzt werden.

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